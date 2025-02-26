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Polatlı'da Damat Cinayeti: Kayınpeder Damadını Bıçaklayarak Öldürdü

Polatlı'da Damat Cinayeti: Kayınpeder Damadını Bıçaklayarak Öldürdü
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kayınpederi Gökhan Çapar'ı bıçaklayarak öldüren T.K., tartışmanın ardından gözaltına alındı. Çapar'ın sık sık eşiyle kavga ettiği öğrenildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Polatlı'nın Basri Mahallesi'nde Gökhan Çapar (48), eşi D.Ç.'yi (31) darbetti. D.Ç.'nin durumu babası T.K.'ya anlatması üzerine Gökhan Çapar ile buluşan kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kayınpeden damadını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Çapar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çapar'ın daha önce eşi ile sık sık kavga ettiği öğrenildi. Damadını öldüren kayınpeder T.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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