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Engin - Dilan Polat çifti, cezaevi sonrası yaşadıklarını anlattı: Dolarlı pozlarımız yanlış anlaşıldı

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Dilan ve Engin Polat çifti, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı. 'Kara para aklama' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla yargılandıkları davada, çiftin en büyük rahatsızlığı 'dolarlı bukleler' oldu. Engin Polat, "Biraz kantarın topuzu kaçmış olabilir. Benim en rahatsız olduğum dolarlı bukleler, keşke olmasaydı." dedi.

Dilan ve Engin Polat çifti, 'Kara para aklama' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandıkları davada, cezaevi sonrası yaşadıkları süreci anlattı. Dilan ve Engin Polat çifti kendi evlerinde Oğuz Samaraz'ın sorularına cevap verdi.

Polat çifti, röportajlarında cezaevi günlerinin zorluklarını, yaşadıkları pişmanlıkları ve hayatlarındaki değişimleri paylaştı.

Geçmişteki bazı paylaşımlarından rahatsızlık duyduğunu belirten Engin Polat, "Dolarlı pozlarımızın yanlış anlaşıldığını fark ettim" itirafında bulundu.

Polat Çifti, Cezaevi Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: 'Dolarlı Pozlarımız Yanlış Anlaşıldı'

'SİBEL CAN'A ŞARKI SÖYLEME DİYEBİLİR MİSİNİZ?'

Eşine göre daha güçlü olduğunu söyleyen Dilan Polat ise cezaevinde yaşadıklarına ilişkin "Suçsuz olduğumuz halde ailemizden ayrı kalmak çok zordu. Psikolojik olarak çok yıprandım. Cezaevi, her şeyin kıymetini anlamamı sağladı. Eskisi gibi şov içeriklere yer vermiyorum." açıklaması yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarında artık daha dikkatli davrandığını söyleyen Dilan Polat'ın şu ifadeleri dikkat çekti;

"Ben bir fenomenim ve paylaşmaya devam edeceğim. Ancak maddi durumumuz gereği görgüsüz içerikler yapmam mümkün değil, olsa da yapmazdım. Sibel Can'a 'Şarkı söyleme' diyebilir misiniz?"

Engin - Dilan Polat çifti, cezaevi sonrası yaşadıklarını anlattı: Dolarlı pozlarımız yanlış anlaşıldı
Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Bu paranın kaynağı meçhul. Dolayısıyla kara para. Devletin el koyması lazım.. Sıfırdan başlayın. Nasıl olsa 7 milyon takipçiniz var ve krem satarak milyonlarca dolar para kazandığınızı iddia ediyorsunuz. 5 sene içinde sıfırdan zengin olmuşsunuz. Gene olursunuz. Tüm mal varlığınıza devlet el koysun da, sonra dolardan tuvalet kağıdı yapın isterseniz. Bize ne?

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Siz hiç yanlış yapmadınız. Hep biz yanlış anladık sizi yaaa. Özür diliyoruz sizden...

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Haber YorumlarıG Ergün:

neyi yanlış anlaşıldı gecekonduda 200 TL yi bir arada göremezken deste deste doları nerden buldunuz

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ülke dingonun ahırına döndü gss borcunu ödeyemeyeni hastaneye almazlar milyonluk vurguna ses cıkarmazlar

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Haber YorumlarıNetherill:

bu ikisinin suçsuz olduğuna tek bu ikisi inanıyor başka inanan yok

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