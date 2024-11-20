Engin - Dilan Polat çifti, cezaevi sonrası yaşadıklarını anlattı: Dolarlı pozlarımız yanlış anlaşıldı

Dilan ve Engin Polat çifti, 'Kara para aklama' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandıkları davada, cezaevi sonrası yaşadıkları süreci anlattı. Dilan ve Engin Polat çifti kendi evlerinde Oğuz Samaraz'ın sorularına cevap verdi.

Polat çifti, röportajlarında cezaevi günlerinin zorluklarını, yaşadıkları pişmanlıkları ve hayatlarındaki değişimleri paylaştı.

Geçmişteki bazı paylaşımlarından rahatsızlık duyduğunu belirten Engin Polat, "Dolarlı pozlarımızın yanlış anlaşıldığını fark ettim" itirafında bulundu.

'SİBEL CAN'A ŞARKI SÖYLEME DİYEBİLİR MİSİNİZ?'

Eşine göre daha güçlü olduğunu söyleyen Dilan Polat ise cezaevinde yaşadıklarına ilişkin "Suçsuz olduğumuz halde ailemizden ayrı kalmak çok zordu. Psikolojik olarak çok yıprandım. Cezaevi, her şeyin kıymetini anlamamı sağladı. Eskisi gibi şov içeriklere yer vermiyorum." açıklaması yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarında artık daha dikkatli davrandığını söyleyen Dilan Polat'ın şu ifadeleri dikkat çekti;

"Ben bir fenomenim ve paylaşmaya devam edeceğim. Ancak maddi durumumuz gereği görgüsüz içerikler yapmam mümkün değil, olsa da yapmazdım. Sibel Can'a 'Şarkı söyleme' diyebilir misiniz?"