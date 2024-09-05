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Plajda korkunç kaza: Güneşlenen kadın polis aracının altında kaldı

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New Jersey'deki Wildwood plajında İşçi Bayramı tatili öncesi güneşlenen bir kadın, polis aracının altında kalarak ağır yaralandı. Kazada kadının kaburga ve omurları kırıldı, akciğer sorunları yaşadı ancak hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Olayın ardından plajlarda güvenlik önlemleri ve araç kullanımı tekrar gündeme geldi. Olayla ilgili iç soruşturma başlatıldı.

New Jersey'deki Wildwood plajında İşçi Bayramı tatili öncesi güneşlenen bir kadın, korkunç bir kazada polis aracının altında kaldı.

Olay Çarşamba günü meydana geldi. Görgü tanığı Simone Rose, Ford F-150 marka polis aracını kullanan memuru uyarmaya çalışan dehşete düşmüş insanların çığlıklarını duyduğunu söyledi.

Rose, NJ.com'a verdiği demeçte, "İnsanlar harekete geçenler onlardı. Herkes bağırıyordu: 'Birine çarptın! Kamyonetinin altında biri var! Dur!'" diye anlattı.

Rose, ancak insanlar aracın etrafında toplandığında, olaya karışan memurun araçtan atladığını belirtti. Görgü tanığı, çevredeki insanların birlikte çalışarak kamyonetin ön kısmını kaldırıp kadını kurtardığını hatırladı.

Kazada kadının kaburga ve omurlarının kırıldığı, ayrıca akciğer sorunları yaşadığı bildirildi. Ancak hayati tehlikesinin olmadığı ve iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sırasında kadın koyu renkli kıyafetlerle bir havlu üzerinde güneşleniyordu. Yanındaki erkek arkadaşı ise o sırada denizde yüzüyordu. Kadının kimliği kamuoyuna açıklanmadı.

Wildwood Polis Şefi Joseph Murphy, Cuma günü yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan olaya karışan memurun normalde plaj görevinde olduğunu belirtti.

Olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığını ve soruşturma devam ederken kamuoyuna açıklama yapılmayacağını söyleyen bir sözcü, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmadı.

Bu trajik olay, plajlarda güvenlik önlemlerinin ve araç kullanımının gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Plajda korkunç kaza: Güneşlenen kadın polis aracının altında kaldı

Plajda korkunç kaza: Güneşlenen kadın polis aracının altında kaldı

Plajda korkunç kaza: Güneşlenen kadın polis aracının altında kaldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Güvenlik 3-sayfa Polis Hukuk Dünya Kaza

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