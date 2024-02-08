PKK/HPG Konsey Üyesi Yunus Demir Irak'ta Etkisiz Hale Getirildi

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen "Şivan Gever" kod adlı terörist Yunus Demir, terörden arananlar listesinde 'kırmızı kategoride' yer alıyordu. Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan Demir, Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumluydu. Pençe-Kilit bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Yunus Demir'i hedef listesine alan MİT, teröristin etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu Yunus Demir'in yerini belirledi. Terörist Yunus Demir'in Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki Türk askerine eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edilerek, operasyon için düğmeye basıldı. Yunus Demir ve beraberindeki diğer teröristler, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Türk askerine saldırı hazırlığındaydı

Şivan Gever kod adlı Yunus Demir, 1995 yılında PKK kadrolarına katıldı. Uzun yıllar yurtiçi ve Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulundu. Yurtiçinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti. 2014 yılında Irak Kandil'de sözde Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) yürütmesinde yer aldı. 2015'in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi sözde genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2015-2017 yılları arasında Suriye'de YPG'nin sözde sorumlusu olarak bulundu. 2019'a kadar Sincar HPG saha sorumlusu olarak faaliyet yürüten Demir, 2021'de Irak Zap alanında örgütün 'Medya Savunma Alanları' olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumlusu oldu. 2022 yılında "Medya Savunma Alanları" beşli yönetiminde yer alan terörist, 2023 Ocak ayında Pençe-Kilit Operasyonu'na karşı koymak üzere örgüt tarafından sorumlu olarak görevlendirildi. - ANKARA