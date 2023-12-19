Pilotların hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü pilot Ersal E. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında yaşandı. THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal E, gece 02.00 sıralarında Çatalca istikametine doğru yola çıktı. Ersal E. kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada THY'de görev yapan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Ersal E.,'nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL