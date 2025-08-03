Piknikte Talihsiz Boğulma Olayı

Piknikte Talihsiz Boğulma Olayı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesine giden İbrahim Kayaaslan, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Eşi Saime Kayaaslan ise sudan son anda kurtarıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden hafta sonu piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesine giden Saime ve İbrahim Kayaaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Denizli'nin Buldan ilçesindeki gölete piknik için giden Saime ve İbrahim Kayaaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan eşinin piknik hazırlıklarına başladığı sırada serinlemek için gölete girdi. Gölete giren eşinin sudan çıkmadığını fark eden Saime Kayaaslan da suya girdi. Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın son anda kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan arama sonucunda İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, çiftin yaşadığı Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde büyük üzüntüye yol açtı. Saime Kayaaslan'ın Buldan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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