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Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü

Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü
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Diyarbakır'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 3 çocuk babası Çetin Çakır (48), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında meydana geldi. Halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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