Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
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Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
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İstanbul Esenler'de bir şahıs, arkasından koştuğu adamı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Kan donduran anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında arkasından koştuğu bir adamı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan bir süre arkasından koştuğu şahsa sokak ortasında defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni henüz netlik kazanmazken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öldürülen şahsın kimliği ve olayın arka planı ise adli tıp ve emniyet birimlerinin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

insan öldürmek nedir

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Kimse kimseyi keyfi öldürmez ,vardır bir nedeni

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Korkak mahlukat arkasından vuruyor

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Ölen birinin arkasından konuşmak doğru değil lakin bazen hâk ettiği oluyor Durup dururken insan katil olmaz

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

İdam cezası şart. Hapis cezasının hiçbir caydırıcı tarafı yok. Üstelik bir ömür boyunca bir insanı hapiste tutmak hem çok masraflı hemde zor. O yüzden istisna durumlar hariç olmak üzere kasten insan öldüren herkes idam edilmeli.

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