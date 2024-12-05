Pendik'te tanker bariyerlere çarptı; yola kimyasal madde döküldü
Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tanker, virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak çarpmanın etkisiyle tankerdaki kimyasal madde yola döküldü. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu belirlendi. Ekipler, olay yerinde temizlik çalışması başlattı.
PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerdeki kimyasal madde yola döküldü.
Olay saat 11.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Milenyum Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan inen tanker virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu belirlendi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.