Pendik'te Minibüs Sürücüsü TEM Otoyolunda Otomobili Engelledi

Pendik'te TEM otoyolunda minibüs sürücüsü, tartıştığı bir sürücünün otomobilinin kaputuna yatarak aracın ilerlemesini engelledi. Otomobilde bulunan ve o anları cep telefonu ile kayda alan kadın ise panik dolu anlar yaşadı.

Olay, Pendik'te TEM otoyolunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yolda tartışma yaşandı. Minibüs sürücüsü tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü keserek durdurdu. Minibüsten inen şahıs, otomobilin kaputunun üzerine yatarak aracın gitmesini engelledi. Otomobil içerisinde bulunan ve o anları korku ile kayda alan kadın, 'Ümit araçtan inme ne olursun' diyerek yanındaki kişinin araçtan inmesini engelledi. Otomobildeki kadın polisi arayarak ihbarda bulunurken, kaputa çıkan şahıs da 'polis geliyor sağa çek' diyerek otomobil sürücüsüne aracını durdurmasını söyledi. Otomobil sürücüsü, şahsın kaputtan inmesinin ardından gaza basarak yoluna devam etti. O anlar otomobilde bulunan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. - İSTANBUL