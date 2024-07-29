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Görüntüler İstanbul'dan! Krikolu trafik magandasına uçan kafa attı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobil sürücüleri arasındaki kavgada, bir sürücü kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Krikolu saldırganı ise oradan geçen bir kişi kafa atarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışmada bir sürücü kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise krikolu saldırgana kafa atarak uzaklaştırdı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, Pendik'te saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kaya Caddesi üzerinde seyir halinde anlaşmazlık yaşayan 2 araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

KRİKOLU SALDIRGANA KAFA ATTI

Sürücülerden biri arabasından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olaya tanık olan bir vatandaş ise krikolu saldırganın yüzüne kafa atarak olay yerinden uzaklaştırdı. Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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