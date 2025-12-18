Haberler

2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu
Güncelleme:
Pendik'te 2 gündür kayıp olarak aranan Y.K, Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca asılı olarak bulundu. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, ilk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı belirtildi.

  • Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda 2 gündür kayıp olarak aranan bir kişi ölü bulundu.
  • Kişi kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak bulundu.
  • Olay şüpheli ölüm kapsamında ele alındı ve polis soruşturma başlattı.

Pendik'te 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs, mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak ölü bulundu.

Olay, Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KIYAFETLERİ ÇIKARILMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler üzerindeki kıyafetler çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak bulunan cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Y.K'ya ait olduğu belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alıp olay yerine gelen Y.K'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı aile bireylerinin ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Y.K'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İlk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı belirtildi. Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Adam öldürmek artık haber değeri olmayan haberlerden. Texas olduk. Kısas hükmü olsa bu kadar rahat adam öldüremez kimse.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

