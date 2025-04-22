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Sevgilisini canice katletti, hatırlamadığı tek an var

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Pendik'te sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı saklandığı metruk binada yakalandı. Zanlı ifadesinde, tartışmada kendini kaybettiğini ve tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Cani adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde 18 Nisan Cuma günü kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; R.A. (47) birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova'yı (47) bıçaklayarak katletti.

KOMŞULARININ GÖZÜ ÖNÜNDE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının "dur yapma" diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgilisini canice katletti, hatırlamadığı tek an var

SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALADI

Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.

Sevgilisini canice katletti, hatırlamadığı tek an var

İFADESİNDE "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Poliste ifade veren R.A, aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sevgilisini canice katletti, hatırlamadığı tek an var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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