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Pendik'te Araç İçerisinden Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Pendik'te Araç İçerisinden Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Pendik'te seyir halindeki bir araçtan silah ile ateş açan şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu Sultanbeyli'nde yakalandı. Olayda kullanılan kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alınan şahıs, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Pendik'te araç içerisinden silah ile ateş eden şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik'te 25 Ocak 2025 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında seyir halindeki araçtan bir şüpheli şahıs tarafından silah ile ateş açıldığı görüntülerinin paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde belirlenen araç plaka bilgisinden, araç sahibi A.H. tespit edildi. Şüpheli şahıs kısa süre içerisinde Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde yakalandı.

Devam eden çalışmalarda araç içerisinden ateş açan şahsın İ.K.J. olduğu belirlenerek olayda kullanmış olduğu kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli İ.K.J. 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli şahsın arabanın camından dışarı sarkarak havaya doğru ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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