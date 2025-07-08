Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık, memleketi Bitlis'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık (24) için Ersan Camii'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine şehidin yakınları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından şehidin babası Cafer Uyanık'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafı takdim edildi. - BİTLİS