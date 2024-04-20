Payas'ta intihar girişimi sonucu şahıs başka bir kişinin üzerine düştü

Hatay'ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. kattan atlayan şahsın cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şahıs da hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı'nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı. Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 4. kattan atlayan şahsın, yoldan geçen M.T. isimli şahsın üzerine düştüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY