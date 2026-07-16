Patnos'ta dolandırıcılar yakalandı, yöntemleri duyanları hayrete düşürdü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşları hedef alarak kart, ekmek ve benzeri bahanelerle evlerin kapılarını açtırmaya çalışan şüpheliler, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu herhangi bir hırsızlık olayı gerçekleştiremeden yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yüzlerini maske ile gizleyen kadın şüpheliler, sırtlarında taşıdıkları poşetlerde yedek kıyafetlerle mahalleleri dolaşarak evlerin kapılarını tek tek çaldı. Kapıyı açan vatandaşlara kart isteme, ekmek talep etme ve benzeri bahaneler öne süren şüphelilerin, bu yöntemle evde kimsenin bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kimsenin bulunmadığını düşündükleri evleri hedef alarak hırsızlık yapmayı planladıkları, ancak Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar ve yüzlerce güvenlik kamerasının titizlikle incelenmesi sonucunda planlarını hayata geçiremeden yakalandıkları öğrenildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin B.A. ve Ö.G. isimli kadınlar olduğu, Mersin ve Mardin nüfusuna kayıtlı bulundukları belirtildi. Emniyet birimlerince yapılan incelemelerde şüphelilerin benzer yöntemlerle farklı illerde de çok sayıda olaya karıştıkları ve kabarık suç kayıtlarının bulunduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, şüphelilerin yakalandıkları sırada cezaevine girmemek amacıyla hamile olduklarını öne sürdükleri ve çeşitli bahaneler dile getirdikleri iddia edildi. Haklarında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları, kapılarını açmadan önce kimlik doğrulaması yapmaları ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine bildirmeleri konusunda uyardı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı