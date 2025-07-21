Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi

Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
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Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
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Yalova'da zabıta ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 gence, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını temizletti. O anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova'da merkez ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde vakit geçirmeye başlayan 4 genç, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attığını güvenlik kameralarından tespit eden zabıta ekipleri, parka gitti.

Parkta yere attıkları çekirdek kabuklarını zabıta gözetiminde topladılar

YERE ATTIKLARI ÇEKİRDEK KABUKLARINI TEMİZLETTİLER

Bankta oturup çekirdek yiyen gençleri uyaran zabıta ekibi, kabukları temizlemelerini istedi. Zabıta gözetiminde çekirdek kabuklarını temizleyen gençler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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