Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi

Yalova'da merkez ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde vakit geçirmeye başlayan 4 genç, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attığını güvenlik kameralarından tespit eden zabıta ekipleri, parka gitti.

YERE ATTIKLARI ÇEKİRDEK KABUKLARINI TEMİZLETTİLER

Bankta oturup çekirdek yiyen gençleri uyaran zabıta ekibi, kabukları temizlemelerini istedi. Zabıta gözetiminde çekirdek kabuklarını temizleyen gençler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise parkın güvenlik kamerasına yansıdı.