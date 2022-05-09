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Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı

Kütahya'da, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Rahime Gülmezer yaşamını yitirdi, sürücü eşi Süleyman Gülmezer yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolu 25'inci kilometresi Köprüören mevkinde meydana geldi. İsmail Karhan kullandığı TIR arızalanınca emniyet şeridinde durdu. Süleyman Gülmezer (60), yönetimindeki otomobille, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, içinde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü eşi Süleyman Gülmezer ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sıkıştığı araçta yapılan sürücü Süleyman Gülmezer, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Rahime Gülmezer'in cesedi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü İsmail Karhan, ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı

Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı

Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - 3. Sayfa

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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