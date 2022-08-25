Park halindeki araca çarpıp kaçtı, düşen plakasıyla yakalı ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araca çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü, plakanın olay yerine düşmesiyle yakayı ele verdi. 2 saat önce park ettiği otomobilini çarpılmış olarak diğer sürücü, çarpan aracın plakasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulundu.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 ANP 593 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilini 1005 sokak üzerine park eden Eren Yılmaz, 00.30 sıralarında otomobilin yanına geldiğinde aracının arkasına çarpıldığını ve büyük hasar oluştuğunu gördü. Otomobilinin yaklaşık 20 metre ileriye sürüklenmiş ve parçalar etrafa saçılmış halde bulan Yılmaz, büyük şaşkınlık yaşadı. Olay yerinin yakınında işyeri bulunan bir esnaf, beyaz bir otomobilin hızla gelip park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtığını söyledi.

Park halindeki otomobile çarparak olay yerinden kaçan otomobilin plakası, otomobillerden ortalığa saçılan parçalar arasında bulundu. Bulduğu plakayı yanına alan eren Yılmaz, Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüp teslim etti. Plakadan yapılan sorgulamada aracın kiralık bir araç olduğu belirlendi. - ANTALYA