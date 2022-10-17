Park halindeki aracını bahçeye uçmuş şekilde gören kadın sürücü, sinir krizi geçirdi 3. Sayfa Haberleri Düzce'de bir otomobilin çarptığı park halindeki araç bahçeye uçtu. Araç sahibi, park ettiği otomobilini bahçeye uçmuş şekilde görünce sinir krizi geçirdi. Kaza, Bahçeşehir Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde meydana geldi. 3. Bölge Kavşağı'ndan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 BLU 456 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan Özlem Ş.'ye ait Toyota marka otomobile çarptı. ARAÇ SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Park halindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle bahçeye uçtu. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, aracının başına gelen Özlem Ş. park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizi geçirdi. YAKINLARI SAKİNLEŞTİRDİ Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş.'nin yakınları, sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçeşehir Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Park halindeki aracını bahçeye uçmuş şekilde gören kadın sürücü, sinir krizi geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.