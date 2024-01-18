Pakistan Ordusu İran'a Saldırdı: 9 Ölü

Pakistan ordusunun İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Pakistan'ın sabah saatlerinde İran'daki "terör hedeflerine" yönelik düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. İran Sistan ve Belucistan Eyalet Valiliğinin Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Marhamati yaptığı açıklamada, "Bu sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısında 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son verilere göre İran sınırına 3 ila 4 kilometre uzaklıktaki bir köye yönelik saldırıda 4'ü çocuk, 3'ü kadın ve 2'si yabancı uyruklu erkek olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İran, Pakistan'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de yaptığı açıklamada, İran'ın saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Kenani, Pakistan'ın Tahran'daki maslahatgüzarının Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili açıklama yapması için Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ifade etti.

Pakistan, sabah saatlerinde İran'ı vurmuştu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan ordusunun sabah saatlerinde İran'ın Sistan Belucistan eyaletindeki "teröristlerin saklandıkları noktalara" hassas saldırı gerçekleştirildiği duyurulmuş, çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü belirtilmişti. Pakistan'ın son birkaç yıldır İran'la görüşmelerinde Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla hakkındaki ciddi endişelerini sürekli olarak paylaştığı vurgulanmış, ayrıca söz konusu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine dair somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran'da paylaştığı ifade edilmişti. Ancak ciddi endişelere rağmen harekete geçilmemesi nedeniyle söz konusu teröristlerin masum Pakistanlıların kanını dökmeye devam ettiği belirtilmişti. Pakistan'ın İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı duyduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü saldırının tek amacının Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarları olduğu vurgulanmıştı. Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçlarını desteklediği belirtilerek, "Bu ilkelerin rehberliğinde ve uluslararası hukuk kapsamındaki meşru haklarını kullanarak Pakistan, hiçbir bahane veya şartlarda egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okunmasına asla izin vermeyecektir. İran kardeş bir ülkedir ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygısı ve sevgisi vardır. Terör tehlikesi de dahil olmak üzere ortak zorluklarla mücadelede her zaman diyalog ve iş birliğini vurguladık ve ortak çözümler bulmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

İran, 2 gün önce Pakistan'ı vurmuştu

İran, 16 Ocak'ta sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan "Ceyşu'l Adl" isimli örgütün Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlemişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamış, saldırının "egemenlik ihlali" olarak görüldüğünü vurgulayarak BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunulacağını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı daha sonra Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'yu geri çağırma kararı aldığını açıklamıştı. - TAHRAN