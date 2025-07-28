Pakistan'da eyalet meclisinde milletvekiline tokatlı saldırı

Pakistan'da eyalet meclisinde milletvekiline tokatlı saldırı
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Pakistan'da Pencap Eyaleti Meclisi'nde düzenlenen oturum milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikle yarıda kesildi. Tansiyonun bir anda yükselmesiyle muhalefet partisi milletvekili, iktidar partisinden bir milletvekiline tokat attı. Kavga, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

Pakistan'da Pencap eyaletinde meclis karıştı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Eyalet meclisinin son oturumunda muhalefet ve iktidardaki partinin milletvekilleri arasında çıkan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi.

Pakistan'da eyalet meclisinde milletvekiline tokatlı saldırı

MUHALEFET VEKİLİNDEN İKTİDAR VEKİLİNE TOKAT

Muhalefetteki eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Khalid Nisar Dogar, iktidar partisi Pakistan Müslüman Birliği- Navaz'dan (PML-N) Hassan Riaz'a tokat attı.

Pakistan'da eyalet meclisinde milletvekiline tokatlı saldırı

OTURUMA ARA VERİLDİ

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga büyümeden sona ererken, oturuma ara verildi. İktidar partisi milletvekilleri, Dogar hakkında disiplin cezası verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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