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Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyordu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arapça soruya tercüme istedi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, kendisine yöneltilen Arapça soruya Türkçe tercüme istemesi gündem oldu. Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişinde 'İyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor' ifadesi bulunuyor.

Erbaş, Bağdat'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erbaş' mikrofon uzatan bir muhabirin Arapça olarak sorduğu soru için Erbaş'ın Türkçe tercüme istemesi dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler için, 'Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?' yorumu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında bölgeye giden isimler arasında yer aldı. Erbaş, Bağdat'ta bulunan Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni de ziyaret ederek temaslarda bulundu. Kameraların karşısına geçen Erbaş'a yöneltilen Arapça soruya Erbaş'ın tercüme istediği anlar ise ziyaretin önüne geçti.

MUHABİRİN ARAPÇA SORUSUNA TERCÜMAN İSTEĞİ

Rudaw muhabiri, Erbaş'a mikrofon uzatarak, "Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani'nin İslam'a hizmetleri" hakkındaki Arapça soru sordu. Erbaş, soru karşısında çevresindekilere, "Türkçe olarak bir şey yapabilirseniz." diyerek sorunun tercüme edilmesini istedi. Yapılan tercümenin ardından ise Ali Erbaş, "Hepsi bizim için çok önemli. Selahaddin-i Eyyubi ve tüm büyüklerimiz bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz" yanıtını verdi.

Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyordu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arapça soruya tercüme istedi

ÖZGEÇMİSİNDE İYİ DERECEDE ARAPÇA BİLDİĞİ YAZIYOR

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntülerin ardından, 'Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?' gibi pek çok yorum yapıldı. Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitelerinde yer alan özgeçmişinde ise "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyordu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arapça soruya tercüme istedi

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Dini 3.Sayfa Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Ahmet Koca:

Bu adam Müslüman mı o bile sorgulanır...

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Ahmet Çakır:

:))))))))))

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Yakup Demirel:

Arapça'nın birçok lehçesi var. Ammice yani halk diliyle edebiyat dili farklı. Bizim Azerbaycan Türkçesini tamamen anlayamamamız gibi. Haber başlığı da yem atıyor

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Ali Yilmaz:

Fransızca'da biliyormuş ya laaaa!..

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Erdem Sen:

unutmuştur..:)

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TC Mustafa Doğan:

?????? Sadece Güldüm..

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Demir:

ALİ YILANIN BAŞI

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