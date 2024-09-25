Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı. İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı.

"ALLAH'IN RAHMETİ ÜZERİNİZE OLSUN"

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi. Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.