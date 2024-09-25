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Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

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Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski bir boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Şikayetçi olan komşular polisi aradı. Kapıya gelen polise silah çeken 44 yaşındaki şüpheli içeri girmek isteyen ekiplere bir türlü izin vermedi. Son çare olarak olay yerine gelen Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak aldığı şüpheliyi ekiplere teslim ederken, basın mensuplarını gören saldırgan, "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı. İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı.

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

"ALLAH'IN RAHMETİ ÜZERİNİZE OLSUN"

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi. Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa Güncel Yaşam Polis Müzik Bursa

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Yorumlar (13)

Birşey demedimki:

Adli kontrol şartıyla serbest...

131
4
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sinan çayırcı:

Bu gereksiz operasyonun tüm masraflarını sebep olan müptezelden tahsil edilmeli .

114
2
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gunay yanug:

26 suç kaydı. Reisssss adaletdsizlik ve kalkımasızlık diz boyu

83
3
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Elif Güzel:

Bu domuzların infazı şart hemde şapşart

85
1
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Doğrucu Davut Davut:

27. suçunu da deftere yazıp, salıverirler. O polis araçlarının yaktığı benzine, oraya giden polislerin vakitlerine yazık.

58
2
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Mustafa Gümüş:

26 kez yakalayıp bırakmışsınız şimdi neden uğraşıyorsunuz özel harekat falan..polise yazık

38
1
yanıtYanıtla
Hasan Yavuz:

Serbest bırakacaklar çünkü hapishanelerde yer kalmadı

26
2
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ALİCAN:

Adalet bakanlığı adalet diye diye adaletin için içine etti. Dağdaki çobanı adalet bakanı yapsak 26 suç kaydı bulunan birini dışarıda gezdirmezdi

18
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Sokaklarda ki köpekler değil de, insanların içinde elini kollunu sallayarak gezen suçlu insanlar toplansın.

15
1
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BARBAROS:

Uyutun bu tipleri

11
0
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