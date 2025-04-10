Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
Ankara'da özel harekat polisi görevli olduğu AK Parti Genel Merkezi'nin önünde beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun 15 gün sonra nişanlanacağı öğrenilirken Emniyet Genel Müdürlüğü olaya ilişkin 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.
Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nin güvenliği için merkez dışındaki kavşakta asayişi sağlamakla görevli özel harekat polisi E.A., saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etti. İntiharın nedeni henüz bilinmezken Euronews Türkçe'ye konuşan parti kaynakları polis memurunun 15 gün sonra nişanlanacağını söyledi.
EGM: 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.