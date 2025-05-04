Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki S.T. olduğunu açıklarken, 21 yıl önce Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası bulunduğu bilgisini verdi.

ANNELER GÜNÜ'NDE 2 ÇOCUĞUNU VURDU

Özel'e saldırısı ile gündem olan 5 çocuk babası S.T., 2004 yılında anneler gününde 2 çocuğunu canice katletti. S.T. eşinin evi terk etmesinden 2 hafta sonra sabah saat 04.00 sularında geldiği evinde, getirdiği cinnet sonucu silahını çekerek bağırıp çağırmaya başladı. S.T., bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) daha sonra, kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba S.T. bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağı ile silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak anneler gününde öldürdü.

DİĞER KIZI BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU

Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, S.T.'yi evde bıçak ve silahıyla birlikte yakaladı. Olay sırasında S.T.'nin diğer kızı Yasemin T. (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.

ÖZEL'E SALDIRDI İLK İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan S.T.'nin gözaltı sonrası ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan olaya ilişkin şu açıklamaları yaptı; "Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım." ifadelerini kullandı.