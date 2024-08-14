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Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı

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37 yaşındaki özel matematik öğretmeni Holly Rouse-Sweeney, çevrimiçi öğrencisini cinsel istismar ettiği için 6 yıl hapse mahkum edildi. Öğrenciyi evinde buluşmaya ikna eden Rouse-Sweeney, reşit olmadığını bilmesine rağmen cinsel ilişkiye girdi. Suç, çocuğun annesinin uygunsuz mesajları bulmasıyla ortaya çıktı. Rouse-Sweeney, suçunu kabul etti. Nottingham Crown Court'ta hapse mahkum edildi, cinsel suçlular siciline eklendi ve mağdurla teması yasaklandı.

37 yaşındaki özel matematik öğretmeni Holly Rouse-Sweeney, çevrimiçi ders verdiği savunmasız genç bir erkek öğrencisini cinsel istismara uğrattığı için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rouse-Sweeney, öğrenciyi Nottinghamshire'daki evinde buluşmaya ikna etti ve reşit olmadığını bilmesine rağmen birkaç kez cinsel ilişkiye girdi.

Suç, çocuğun annesinin telefonunda uygunsuz WhatsApp mesajlarını bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, kadının bilgisayarında istismarı kabul eden günlük kayıtları buldu.

Rouse-Sweeney, bir erkek çocukla cinsel aktiviteye girişmekten ve bir erkek çocuğu cinsel aktiviteye teşvik etmekten suçlu olduğunu kabul etti.

Nottingham Crown Court'ta hapse mahkum edildi, cinsel suçlular siciline eklendi ve mağdurla temas kurması yasaklandı.

Polis dedektifi Keeley Bringhurst, "Bu, savunmasız bir çocuğa güvenin korkunç bir şekilde kötüye kullanılmasıydı. Matematik öğretmek yerine, kendi cinsel tatmini için onu kullandı," dedi ve cezanın mağdur ve ailesini teselli edeceğini umduğunu belirtti.

Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Özel Ders 3-sayfa Mahkum Mahkum Suç Hukuk 3.Sayfa Eğitim Haberler

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Yorumlar (3)

erkan yüksel:

bızım zamanımızda özel ders yoktu :(

16
1
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atilla çekiç:

özellikle bu tarz haberi hep yapıyorsunuz başka ülkelerdeki bu haberleri

1
0
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

özel hoca ayağı, alt taban ayağıdır

0
0
yanıtYanıtla
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