Özel ihtiyaçlı kızın annesi: Okulda darp edildik

Eskişehir'de özel ihtiyaçlı kızının, sorun yaşadığı arkadaşının 2'si erkek 4 kişilik velisi tarafından darp edildiğini ve o anların video kaydına alındığını iddia eden anne, karşı taraftan şikayetçi oldu.

Eskişehir'de iddiaya göre, Havva Karabağ, 19 yaşındaki çocuğu ile Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı 8 yaşındaki kızı İ.K.'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde okuduğu şiiri dinlemek için okula gitti.

Burada daha önce çocuğunun geçmişte sorun yaşadığı bir öğrencinin velisi ile karşılaştı. Karabağ'ın iddiasına göre, okul bahçesinde 2 kadın ve 2 erkek tarafından 19 yaşındaki kızı ve kendi, sorun yaşadıkları veliden tehdit içeren hareketler gördü. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğinden sonra okul bahçesinden çıkmaya çalışan Havva Karabağ ve 19 yaşındaki kızı 2'si erkek olmak üzere 4 şahıs tarafından darp edilmeye başlandı. Olayla ilgili Havva Karabağ, şikayetçi olup yasal işlem başlattı.

"Okulun bahçesinde bizi tehditkar davrandılar"

Olay gününü anlatan Havva Karabağ şöyle konuştu;

"8 yaşındaki kızım, Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu'nda okuyordu. 3.sınıf öğrencisi sınıf arkadaşlarıyla bir sıkıntı yaşadı. Ben bununla ilgili öğretmenine 'yardımcı olur musunuz?' diye mesaj attım. Öğretmeni de biliyordu zaten, benim kızım özel eğitimli bir çocuk. Sonra olay büyüdü, o veli çocuğunun yaptıklarını kabul etmedi. Olay günü kızımın gösterisi vardı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şiir okuyacaktı. Ben ve 19 yaşındaki kızım gösteriye gittik. Onlar 2 erkek 2 kadındı ve okulun bahçesinde tehditlere başlamıştı zaten. Okulun bahçesinde bizi tehditkar davrandılar. Kadın bize parmak sallayarak bir şeyler söyledi. O kalabalıkta ve seste tam anlayamadım kelimeleri ama okul müdürüne söyledim 'Müdür bey bakın bizi tehdit ediyor neden polis çağırmıyorsunuz, çocuğumun gösterisine gelmeye hakkım yok mu?' dedim. Müdür, 'Beni ilgilendirmez' dedi."

Aralarında erkeklerin de bulunduğu grup tarafından darp edildiğini iddiasında bulunan Havva Karabağ, "Biz kızımın videosunu çektik şiirini okudu sonra hızlıca eve gidiyorduk. 19 yaşındaki kızımla bana arkamızdan saldırıp çok şiddetli darp ettiler. Kızımın saçlarını feci bir şekilde yoldular. Erkekler bizi taciz etti. Tam olarak neler olduğunu bile hatırlamıyorum olayın şokuyla. Öyle başa çıkılacak gibi değillerdi. Kızıma çok şiddetli saldırdılar ortalarına aldılar. Kadının kocası diye tahmin ettiğim kişi bizi videoya çekmeye başladı. Kızımın telefonunu kırdılar. Kızım baygınlık geçirdi. Hala tekme atıyorlardı. Darp ettikten sonra arabaya giderken 8 yaşındaki kızım hakkında da tehdit ettiler 'Bu sadece okşamaydı, devamını yaşayacaksınız göreceksin' dedi. Yaptığım tek şey çocuğumun okulda zorbalığa uğradığını söylemek ve öğretmenin bu konuda yardım etmesini istemekti. Tek mesajım buydu oda elimde kanıtlı zaten. Çok acımasızlardı, bu insanlar hala okula girip çıkmaya devam ediyorlar ve benim yaşadığımı başka birinin yaşamasını istemiyorum. Olaydan sonra sınıf öğretmeninin eşi beni arayıp tehdit etti. Okul yönetiminin en başından beri olaylardan haberi vardı. Öğretmenden de müdürden de velilerden de şikayetçi oldum. Ben çocuğumu olaydan sonra 1 hafta okula yollamadım sonra başka bir okula aldırdım naklini. Şuanda bile okula giderken sürekli sağıma soluma bakıyorum korkuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı