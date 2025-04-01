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Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş

Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda tutuklanan gençlerin çete mensuplarının baskılarına maruz kaldığını söyledi. Özdağ "Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak gibi şeyler söylüyorlarmış. Böreğini ısıtmak isteyen bir genci öldüresiye dövmüşler" dedi.

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutulduğu alanın krokisini paylaştı. Hakkındaki iddianamenin tamamlanmasını ve yargılanmak istediğini vurgulayan Özdağ, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilerde tutuklanan gençlerin mobbinge maruz kaldığını aktardı.

TUTULDUĞU ALANIN KROKİSİNİ PAYLAŞTI

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımla tutulduğu alanında krokisini kamuoyuna sundu. Özdağ açıklamasında şunları kaydetti; "Bugün hücremin 20 metrekarelik avlusunda spor dışında kullandım. Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu'nun 'Nar Ağacı' adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon'unda sokaklarda dolaşmaya gittim.

"KAÇMAM, DELİL KARARTMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün 31 Mart 2025 Silivri'de hücrede 72. günüm. Kaçmam, delil karartmam mümkün değil. En üst sınır olan 3 sene ceza alsam hapisten çıkmam lazım. Tek isteğim hazırlandığını duyduğum iddianamemin başsavcılık tarafından onaylanarak mahkemeye yollanması ve yargılanmak.

"BÖREĞİNİ ISITMAK İSTEYİNCE ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞLER"

Bu sabah cezaevine ziyaretime gelen bir avukat anlattı. Son olaylarda tutuklanıp Silivri'ye getirilen gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış. 'Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak' gibi baskıların yanında sabah kahvaltısı için dağıtılan bir böreği ısıtmak için çaydanlığın buharına tutan bir genci çete mensupları 'Bizden izin almadan ısıtamazsın' diyerek dövmüşler. Genç infaz memurlarını çağırarak kurtulmuş.

Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Gençler değil,Devletin polisine taş balta atanlar.Ellerine sağlık,Önce ben neden,kim için buradayım diye sorgulasınlar.

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Haber YorumlarıRigor Mortis:

Bende kayıtlı 38 yalanıvar , bu 39

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Haber YorumlarıERKAN ÜNAL:

Sayın özdağ çok uçlarda siyaset yapıyorsunuz biraz frene basın sert siyaseti yerine göre yapmıyorsunuz hep yapıyorsunuz secmeninizi kaybedeceksiniz

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

DAYI ÇAY KİTAP GÜNEŞ ÇOK GÜZEL GERİSİ HERZAMNKI GIBI FITNELIK

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Haber YorumlarıMehmet sadık Kaya:

Bu mahluku görünce tüm günü kötü geçen bir benmiyim arkadaşlar,çete diyor ülkemin polisine bunu jopla mutlu sona erdireceksin aslında.

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Haber YorumlarıYavuz:

Bu şizofreni hastasını hala haber yapiyorlar ya…

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ohhh misss

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Haber YorumlarıBarbaros:

HİZBULLAHÇI KATİLLERİ SERBEST BIRAK, HAK, HUKUK ADALET DİYEN GENÇLERİ TUTUKLA. YAZIK ETTİLER ÜLKEYE.

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