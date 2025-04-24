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Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem

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Dün saat 12.49'da İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem, kent genelinde paniğe yol açtı. İlk sarsıntının ardından 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada yankı uyandırırken, ünlü isimlerin paylaşımları dikkat çekti. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar, güvenlik amacıyla villalarının bahçesine çadır kurdu.

İstanbul bir kez daha doğanın sert yüzüyle karşı karşıya kaldı. 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik sarsıntı, şehri adeta ayağa kaldırdı. Bu korkutucu gelişmelerin ardından, ünlü isimler yaşadıkları paniği sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı.

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcısı eşi Samar Dadgar ile birlikte aldıkları önlemle dikkat çekti. Çift, İstanbul'daki lüks villalarının bahçesine çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeyi tercih etti. Samar Dadgar'ın Instagram'da paylaştığı hikâyede, bahçede kurulan büyük bir kamp çadırı, içeriye serilen halılar ve mum ışıkları dikkat çekti. Dadgar paylaşımına, "Bahçede çadırda uyumak" notunu düştü.

Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem

Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Milyonlar Trilyonlar içerisinde yüzen bu andavallar, kendilerine depreme dayanıklı bir ev yaptırmamış mı? Benler kafdar param olsa Etrafımda komşularımı da koruyacak bir ev yaparım dışarıda kalmasın diye komşularıma da yer yaparım

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Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Onun gece hayatından bize ne?

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