Oymapınar Barajı'nda Kaybolan İrlandalı Turist Ölü Bulundu

Oymapınar Barajı'nda Kaybolan İrlandalı Turist Ölü Bulundu
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı'nda 22 Ekim'de kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in cesedi, arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu. Jandarma ve diğer ekiplerin yürüttüğü yoğun arama çalışmaları sonrasında turistin cesedi, baraj gölünde 22 metre derinlikte tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı'nda 22 Ekim günü yüzerken kaybolan İrlandalı turist, arama çalışmalarının 5'inci gününde ölü olarak bulundu.

22 Ekim günü kız arkadaşıyla birlikte tatil yaptıkları Alanya'dan Manavgat'a gelen ve Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için girdiği suda kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in cesedi arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu. Antalya Jandarma Sualtı Tim K.lığı olarak J.Asb.Bçvş. Sinan Durmaz komutasında 6 dalgıç personel kayıp ihbarının olduğu aynı gün su altında arama çalışmalarına başladı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi ve Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) ekipleri de destek verdi. Çalışmalarında ekipler su altı robotu ve su altı dron kullanarak 30-60 metre derinlikte bölgeyi taradı.

Derinliğin yer yer 42 metre olması, dip yapısının ağaçlık olması ve görüşün kısıtlı olması nedeni ile ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) yapılan aramalar neticesinde kayıp turiste 4 gün boyunca ulaşılamadı. Bugün yeniden başlayan çalışmalarda Antony Dmien Smith'in cesedi, kıyıdan 40 metre açıkta 22 metre derinlikte bulundu. Baraj gölünden çıkartılan ceset adli tıp morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
