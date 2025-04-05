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Otoyolda 4 Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yol bir saat sonra normale döndü.

Otoyolda 4 araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

BURSA - Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışan otomobillere aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil daha çarptı. Savrulan otomobillerden birisi bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç.'yi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, isimleri belirlenemeyen diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ediz Haşmet Kökyazıcı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

K aza sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Yol boyunca yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Ekiplerin müdahalesi ile araçlar yol kenarına alınırken, trafik tek şeritten ilerledi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol 1 saat sonra normale döndü. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Otoyolda 4 Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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