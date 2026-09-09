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Otopside ortaya çıktı: Yangında ölen çiftin cinayete kurban gittiği öğrenildi

Otopside ortaya çıktı: Yangında ölen çiftin cinayete kurban gittiği öğrenildi
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında karı koca hayatını kaybederken yapılan otopside olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında karı koca hayatını kaybederken yapılan otopside olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Yapılan otopside karı kocanın vücudunda kurşun izleri tespit edilirken evdeki altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Olay dün, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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