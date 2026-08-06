Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Pazar yolu üzerinde seyir halinde olan 55 AGU 187 plakalı otomobil ile 55 AON 133 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kadın otomobil sürücüsü ise panik yaşadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı