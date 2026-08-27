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Antalya'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Antalya’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Herford Caddesi ile Hisar Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Ayşegül S. yönetimindeki 07 BBS 430 plakalı motosiklet, Serkan G. yönetimindeki 07 MHM 85 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpışmada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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