Otomobilin altında kalan küçük çocuğu kurtarmak için dakikalarca uğraştılar

Eskişehir'de otomobiliyle tramvay yolunda giden bir sürücü küçük bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk arabanın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti.

OTOMOBİLİ KALDIRARAK ÇOCUĞU ÇIKARDILAR

Vatandaşlar, büyük bir çabayla otomobili kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Annenin feryatları yürekleri dağladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi. Olay anındaki panik dolu anlar ise kameralara yansıdı.