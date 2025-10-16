Haberler

Otomobilin altında kalan küçük çocuğu kurtarmak için dakikalarca uğraştılar

Otomobilin altında kalan küçük çocuğu kurtarmak için dakikalarca uğraştılar
Güncelleme:
Otomobilin altında kalan küçük çocuğu kurtarmak için dakikalarca uğraştılar
Eskişehir'de otomobiliyle tramvay yolunda ilerleyen bir sürücü küçük çocuğa çarptı. Arabanın altında kalan çocuğu çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak kurtardı. Annenin feryatları yürekleri dağlarken hastaneye kaldırılan çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi. Vatandaşların panik anları ise kameraya yansıdı.

Eskişehir'de otomobiliyle tramvay yolunda giden bir sürücü küçük bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk arabanın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti.

OTOMOBİLİ KALDIRARAK ÇOCUĞU ÇIKARDILAR

Vatandaşlar, büyük bir çabayla otomobili kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Annenin feryatları yürekleri dağladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi. Olay anındaki panik dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
