Otomobile Çarpıp Kaçan Sürücü, Hakaret Nedeniyle Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazası sonrası kaçan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden sürücü Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpıp kaçtıktan sonra trafik ekipleriyle tartışma yaşadıktan sonra gözaltına alınan sürücü, Cumhurbaşkanına hakaretten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Ekim Pazartesi günü Manavgat ilçesi Hisar Caddesi Havuzlu Kavşak'ta meydana geldi. Ali Y., kullandığı araçla otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Ali Y.'yi 4533. Sokak'taki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Ali Y., trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti. Bu sırada ekiplerle girdiği diyalogda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Ali Y. gözaltına alındı. Şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yapılan testte 238 promil alkollü çıktı. Nöbetçi savcının talimatıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan şüpheli, 7 Ekim Salı günü çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından arama emri doğrultusunda Ali Y., 9 Ekim Perşembe günü Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ali Y.'nin sürücü belgesine alkolmetreye üflemeyi reddettiği için 2 yıl, alkollü araç kullandığı için ise 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
