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Otomobilde ölü bulunan çocuğun babasından kahreden sözler: Uyuyor diye kıyamadım, döndüğümde baygındı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da otomobilde ölü bulunan 3 yaşındaki Badr Alddın Malahafjı'nin, uyuduğu için babası tarafından araçta bırakıldığı ortaya çıktı. Acılı baba ifadesinde, "Otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım, camları biraz açıp bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın halde buldum" dedi.

Acı olay, dün saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli Hıba Alheraki (28) ve M. Sifeddin Malahaji (34) çifti, akraba ziyareti için Hatay'dan Adana'ya geldi. Aile akrabalarının evine geldikten sonra baba, kent merkezinde iş yeri bulanan kardeşini ziyaret etmek istedi. Baba M. Sifeddin Malahaji evden çıkarken 3 yaşındaki oğlu da kendisiyle gelmek istedi. Bunun üzerine baba-oğul birlikte iş yerine gitti.

Otomobili park eden M. Sifeddin Malahaji, oğlunun arka koltukta uyuduğunu görünce onu araçta bırakıp kardeşinin yanına gitti. Bir süre sonra otomobile dönen baba, Badr Alddın'ın araçta baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Badr Alddın Malahafjı, kurtarılamadı.

Otomobilde ölü bulunan çocuğun babası yaşananları anlattı: Uyuyor diye kıyamadım, döndüğümde baygın halde buldum

Olayın ardından M. Sifeddin Malahaji ile eşi Hıba Alheraki gözaltına alındı. M. Sifeddin Malahaji'nin emniyetteki ifadesinde, "Oğlum evden çıkarken arkamdan ağlayarak gelmek istedi. Kardeşimin iş yerini ziyaret etmek için gittiğim yerde otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım, camları biraz açık bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın olduğunu gördüm. Sağlık ekibini çağırdık, hastaneye götürdüklerinde ölmüştü" dediği öğrenildi. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobilde ölü bulunan çocuğun babası yaşananları anlattı: Uyuyor diye kıyamadım, döndüğümde baygın halde buldum

Badr Alddın Malahafjı'nın cenazesi sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini teslim alırken gözyaşlarına boğulan Malahaji, ayakta durmakta zorlandı. Malahaji'nin akrabası Şaban Köseoğlu çok üzgün olduklarını belirterek, "Akşam Hatay'a döneceklerdi. Kardeşini ziyareti kısa sürecekmiş. Ziyaret biraz uzayıp çay kahve muhabbetine dönmüş. Baba arabayı gölgeye bıraktığını düşünüyor ama bir süre sonra araca güneş gelmiş. Havanın sıcak etkisiyle çocuk Allah'ın rahmetine kavuşmuş" diye konuştu.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek Badr Alddın Malahafjı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine götürüldü.

Otomobilde ölü bulunan çocuğun babası yaşananları anlattı: Uyuyor diye kıyamadım, döndüğümde baygın halde buldum

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - 3. Sayfa

Suriye Adana Hatay Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Çınar Saraç:

Suriyeli bir de , kaç tane daha çocuğu var Allah bilir , Adana’da gölgede 33 derece güneş altında 40 derece arabanın içi en az 45 derece , sen uyu bakalım haydi , kasten adam öldürmekten ceza almalı bunu Suriye’de yapsaydı bak cezası neydi

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Adem yakar yakar:

YANİ O LAF NE KAC TANE DAHA COCUGU VAR KAC TANE VARSA VAR. İHMALLİK VAR AMA YAZIK RABBİM SABIR VERSİN

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Turgut Aydın:

Allah seni ve senin gibileri bildiği gibi yapsın O masum yavrum cennet bahçelerinde olsunnn

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