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Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti

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Konya'da bir kişi, otomobil içerisinde eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı araçla karakola giderek teslim oldu. Olayda ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konya'da bir kişi, otomobilde tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı araçla polis merkezine giderek teslim oldu.

Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Durmaz ve eşi Elif Durmaz, 42 ADD 102 plakalı otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti

EŞİNİN CESEDİYLE KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Otopsi Konya 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Murat Celik:

yemin ediyorum teksası geçtik

95
3
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VEFA:

23 yıldır muhafazakar iktidarla yönetilen, orta doğudaki İslam ülkesinde sıradan berbat bir gün!...

31
32
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Sa Sa:

Kadınlar şunu hesap edemiyor, koca ile rekabet edilmez, Allah neyi emrediyorsa onu iki tarafta gørevi yaparsa bir yastıkta kocanir

43
17
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Erdal_19:

adam cinnet geçirmiş

18
8
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Doğrucu Mahmut:

Ülkede kanunların yaptırımı yok,kanunları uygulayan da yok.Başıboş kalmış bir toplum olduk.Anayasa yerine ceza kanununu değiştirsinler

11
1
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Cafer KILIÇ:

Toplum cinnet geçiriyor kanat şükür kalmamış

4
1
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FAKIR VATANDAS:

adama sormazlar mı niye.

4
0
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