Bartın'da otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu

Bartın'da jandarma ekiplerinin şok yol kontrolünde bir otomobilin ön kaputu altına gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bir ikamette yapılan aramada ise tütün paketleri ve "mon amour ve aston" ibareli sıvı madde bulundu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince dün akşam saat 22.10 sıralarında Kozcağız beldesinde gerçekleştirilen şok yol uygulamasında narkotik köpeği bir araca tepki verdi. Narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin ön kaputunun altında ve araçta bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan S.U. (27) ve E.M. (29) gözaltına alınarak, haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında TCK'nın 188. maddesi uyarınca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, içerisinde yaklaşık 50 gram ağırlığında tütün parçacıkları bulunan tütün paketi ile aynı paket içerisinde "mon amour, aseton" ibareli sıvı madde, içerisinde yaklaşık 60 gram ağırlığında tütün parçacıkları bulunan tütün paketi ele geçirildi. Şahıslar, jandarmadaki ifadelerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı