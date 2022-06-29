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Otomobil bir yerde motor bir yerde! Korkunç kazada 3 kişi feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali Moğul ise ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul yönetimindeki 06 BEB 737plakalı otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarparak devrildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 4 yaralı, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

SON NEFESLERİNİ HASTANEDE VERDİLER

Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur, hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet Ali Moğul'un ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

İşte kaza yerinden kareler;

Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - 3. Sayfa

Mehmet Ali Moğul Viranşehir Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Nesat Irhan:

Bu kaza karayollarına yazar. Adeta cinayet.. Bu tarz yerlere su barikatı yada aracın çarpma anında darbeyi emecek bir bariyer sisteminin yapılması gerekli. İBB ile uğraşacağınıza işinize bakın.

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Çınar Saraç:

Yavaş dikkatli gideyim diyen yok , ne demişler acele eden ecele gider

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