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Otobüse almadığı 17 yaşındaki çocuk, sonu oldu! Göğsünden bıçaklanan şoför hayatını kaybet

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te dolu olduğu gerekçesiyle otobüse almadığı 17 yaşındaki yolcunun bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan otobüs şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen B.K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle durmayan aracın peşinden koşarak durdurduğu şoförle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında B.K. isimli yolcu yanındaki bıçakla otobüs şoförü Emrah Yıldız'ı göğüs bölgesinden bıçakladı.

Otobüse almadığı yolcu sonu oldu! Göğsünden bıçaklanan şoför hayatını kaybetti

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay sonrası kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan otobüs şoförü Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Bir hafta önce yeni bebeğinin dünyaya geldiği öğrenilen talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüse almadığı yolcu sonu oldu! Göğsünden bıçaklanan şoför hayatını kaybetti

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförünün öldüğü iddia edilen katil zanlısı B.K. isimli şahıs ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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