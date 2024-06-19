Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, şehirler arası otobüs terminalinin mescidinde 1 kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, uyumak için otogarın mescidine girdi. Üzerinden vakit geçmesine rağmen uyanmayan şahsı vatandaşlar uyandırmak istedi. Ancak şahsın tepki vermemesi üzerine çevrede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri mescidin çevresine şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılan incelemenin sonucunda belli olacak. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.