Otobüs seyir halindeyken alev topuna döndü, geriye sadece iskeleti kaldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sefer yapan bir belediye otobüsü seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı. Sürücüsünün hemen yol kenarına çektiği ve yolcuları tahliye ettiği otobüs, kısa süre içerisinde tamamen alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangın sonrasında otobüsten geriye demir yığını kaldı.
Sakarya'da Adapazarı- Koruncuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Karakamış mevkiinde Adapazarı yönünde ilerleyen şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 B 4467 plakalı belediye otobüsünden dumanlar yükseldiğini gören sürücüsü hemen aracı yol kenarına çekti.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yolcuları tahliye eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Kara dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede güvenlik önlemleri alarak istikameti trafiğe kapatan polis ekipleri ise sürücüleri diğer alternatif yollara yönlendirdi.
OTOBÜSTEN GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI
Öte yandan, otobüsün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrasında araçtan geriye demir yığını kaldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.