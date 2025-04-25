Otizmli genç bakımevinde ilaç zehirlenmesiyle öldü

Anne Dilek Barut:

"İlaç vermişler öyle ölmüş, tamamen ihmalleri var"

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir bakımevinde kalan 21 yaşındaki genç ilaç zehirlenmesiyle öldü. Gencin annesi Dilek Barut, "Otopsi sonucu yeni çıktı. İlaç vermişler öyle ölmüş. Tamamen ihmalleri var. İlaç verip odaya bırakmışlar hiçbir şekilde bakılmamış. Ne varsa ne yoksa tamamen açığa çıksın istiyorum" dedi. Adli Tıp Kurumu raporunda da çocuğun ölüm sebebinin ilaç zehirlenmesi olduğu ifade edildi.

Olay, 22 Kasım 2024'te Beylikdüzü'nde bulunan bakımevinde yaşandı. İddiaya göre, bakım evinde fenalaşan 21 yaşındaki Uğur Yıldırım sinir krizi geçirdi. Bakımevi görevlileri sakinleşmesi için anne Dilek Barut'u görüntülü aradı. Görevliler telefonu kapatıp iddiaya göre Yıldırım'a ilaç verdi. İlaç içtikten bir süre sonra fenalaşan genç Kolan Hospital'a kaldırıldı. Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakımevi yetkilileri de anne Dilek Barut'u arayarak oğlunun ölüm haberini verdi. Ölüm haberini alan acılı aile hastaneye geldi. Anne fenalaştı. Acılı aile polis ekiplerine şikayette bulunarak savcılığa başvurdu. Adli Tıp Kurumu raporunda da çocuğun ölüm sebebinin ilaç zehirlenmesi olduğu ifade edildi.

Çocuğu ziyarete gittiğinde vücudunda morluklar olduğunu gördüğünü ifade eden Anne Dilek Barut, oğlunun ölümüne sebep olanların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Anne Dilek Barut," Çocuğum otizimliydi bakım evinde kalıyordu. 21 yaşında. 5 ay önce vefat etti. Otopsi sonucu yeni çıktı. İlaç vermişler öyle ölmüş. İlaç zehirlenmesi var. Tamamen ihmalleri var. İlaç verip odaya bırakmışlar hiçbir şekilde bakılmamış. Ne varsa ne yoksa tamamen açığa çıksın istiyorum. Olayın olduğu güne dair kamera görüntüsünü silmişler. Hiçbir şekilde o gün ne oldu bilmiyoruz. Sadece çocuğumun krizi geçirdiğini akşamında da bana öldüğünü söylediler. İlaç verildiğini onlar söylemedi otopsi sonucunda yazıyor. Hiçbir şekilde bakım eviyle görüşmedim şuan dava sürecinde olurda bir sıkıntı oldu diye ben görüşmek istemedim. Onlarda hiçbir şekilde beni aramadılar. Suçları olmasalardı bir şekilde arar başınız sağ olsun derlerdi. Sadece bana 5 ay önce cenaze haberini verdikleri gün görevli ile görüştüm. Sonra hiçbir şekilde onlardan haber almadım. 22 Kasım 2024'te akşam 20.00'da bana haber verildi. Ama öğle saatlerinde kriz geçirdiğini biliyorum. Öğle saatlerinde ilk önce kriz geçirdi o zaman görüntü arama yaptılar. 30 saniye sürdü. Ben çocuğumu 30 saniye içinde 3 saniye zor gördüm. Çünkü telefonu attı kötü durumdaydı. Beni görür biraz sakinleşir diye aramışlar. Sonrasında müdahale edeceğiz dendi ve bana dönüş yapılmadı. Çocuğun kriz geçmiş mi geçmemiş mi diye. Ben de geçti diye düşündüm" diye konuştu.

"Onlar daha kötü müdahalede bulundular"

Çocuğunun iyi bakılması için bakımevine verdiğini fakat orada daha kötü bakıldığını ifade eden anne Barut, "İfadelerine göre akşam 17.41 gibi fenalaşmış ambulans çağırmışlar. Ambulans geç gelmiş. Bilinci kapalı şekilde özel hastaneye götürülmüş. Neden devlet hastanesine götürülmemiş. Bakımevinde kalanlar normalde özel hastaneye götürülmüyordu. Devlet Hastanesine götürülüyordu. Yaşarken niye götürülmüyor da ölürken götürülüyor. Amaç olayın üstünü kapatmak mı? Bundan dolayı da ben şüpheliyim. Sinir krizleri geçiriyordu. Ben zapt edemeyecek durumdaydım. Bakım merkezine 5 yıldır vermiştim ama bu bakım merkezi değildi. 5 yılda 5 bakımevi değiştirildi. İlk verdiğimde 16 yaşındaydı. Çocuğum çok kriz geçiyordu. Kirada oturuyordum. Yalnız başına yaşayan bir anneydim. Kendim baş edemedim bakamadım. Vermek istemedim ama mecbur kaldım. Orda daha iyi bakılır belki, ben bir şey yapamıyorum. Bilinçsizim çünkü diye düşündüm. Fakat onlar daha kötü müdahalede bulundular" ifadelerini kullandı.

"Engelli çocuğum var diye kabul etmeyenler oldu, ben mecbur kaldım"

Oğlunu bakım evine vermeye mecbur kaldığını ifade eden Dilek Barut, "Çocuğu hiç iyi görmedim. Hep vücudunda darp izleri hep bir yaralar. Gidip görüyordum. Haftada bir 10 günde bir, en geç 15 günde bir mutlaka gidip görüyordum. 15 günde gitme sebebim de benden sonra hiçbir şekilde alışmadı, hep üzülüp ağlıyordu. Ben de onu üzmemek için 15 günde bir diyordum. Yoksa daha sık gitmek istiyordum. 21 yaşındaydı. Kira vermediler evden attılar imza topladılar. Çocuğu kriz geçiriyor diye. Kiralık ev için aradığım zaman engelli çocuğum var diye kabul etmeyenler oldu. Ben mecbur kaldım. Bir tane daha oğlum var şu an 17 yaşında. Eşimden o zaman ayrıydım. Şu an evliliğim var ama başka bir kişiyle evlilik yaptım. Öyle yaşamak zorunda kaldım. Sürekli biraz düzelir onu alırım diye düşünüyordum. Fakat cenazesini alırım diye düşünmüyordum hiç" ifadelerini kullandı.

"Suçlular bir an önce yakalansın istiyorum"

Suçluların yakalanmasını istediğini belirten Barut, "Yargılama sürecine geçilmedi. 5 tane şüpheli var dosyada görünüyor. Savcı şüphelilerin ifadelerini aldı. Ama otopsi sonucunu yeni öğrendi savcı 3 gün oluyor. Bundan sonra nasıl bir yargılama sürecine geçer bilmiyorum. 5 şüpheliden biri merkezin müdiresi, bir tanesi sağlıkçı diye görünüyor. Ama onun sağlık eğitimi almadığını basit düz lise mezunu olduğunu duydum. Böyle bir bilgim var. 3 de bakım personeli sanırım. Suçlular bir an önce yakalansın istiyorum. 5 aydır kuruma hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Orada hala hastalar var. Hala işlem yapılıyor hala hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Bir işlem yapılsın istiyorum ki diğer çocuklar zarar görmesin. Zaten bizden sonra bir genç daha öldü. Onun otopsi raporu yok. Ona doğal ölüm yazılmış ama bakımsızlıktan ona zatürree geçirmiş hastaneye benim çocuğum ölmeden 3 gün önce kaldırılmış. Hastanede 12 gün kalmış sonra ölmüş onun için doğal ölüm yazmak zorunda kalmışlar. Onda da morartı izleri var. Orda bir çok çocuğun vücudunda morartı izleri var maalesef. Çevrede şiddet uyguladıklarına dair bir görüntü çekilmişti. O görüntü gösterilmişti zaten. Biz de soruşturduğumuz zaten çevredekiler bu iddiaların asılsız olmadığını gerçeklik payı olduğunu söylüyor. Bize peşini bırakmamamız söyleniyor. Sürekli sesleri duyup oradan taşınanlar bile varmış" dedi