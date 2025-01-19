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Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Yabancı Uyruklu Kadınların Kimlikleri Belirlendi

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İstanbul Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yabancı uyruklu kadının kimlikleri belli oldu. Kadınlardan ikisinin Kenya ve Endonezya uyruklu olduğu tespit edildi.

Otel yangınında hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadınların kimlikleri belirlendi

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı otelde çıkan yangında, yabancı uyruklu 3 kadın hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan 3 kadından 2'sinin Ann Wangui Muchoki ve Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenilirken, evrak işlemlerinin ardından aileleri tarafından ülkelerine götürülecek.

18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndek 3 katlı bir otelin eksi birinci katında çakan yangında 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmıştı. Otelin spa kısmında çalışan ve vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan 3 kadından 2'sinin Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenilirken, ailelerinin evrak işlemlerinin ardından vefat eden yakınlarını ülkelerine götüreceği öğrenildi.

Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Yabancı Uyruklu Kadınların Kimlikleri Belirlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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