Otel yangınında hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadınların kimlikleri belirlendi

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı otelde çıkan yangında, yabancı uyruklu 3 kadın hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan 3 kadından 2'sinin Ann Wangui Muchoki ve Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenilirken, evrak işlemlerinin ardından aileleri tarafından ülkelerine götürülecek.

18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndek 3 katlı bir otelin eksi birinci katında çakan yangında 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmıştı. Otelin spa kısmında çalışan ve vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan 3 kadından 2'sinin Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenilirken, ailelerinin evrak işlemlerinin ardından vefat eden yakınlarını ülkelerine götüreceği öğrenildi.