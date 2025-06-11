Osmaniye'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen Tofaş marka otomobilde yangın çıktı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otomobilde maddi hasar oluştu.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Yangın, Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa