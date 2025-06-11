Osmaniye'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Osmaniye'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen Tofaş marka otomobilde yangın çıktı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Yangın, Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik

Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü

Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi

Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.