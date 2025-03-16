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Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Düziçi ilçesinde çıkan ve 90 dönüm örtülü alan ile zeytin ağaçlarının zarar gördüğü orman yangını, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Elbeyli köyü kıllık mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 90 dönüm örtülü alan ve zeytin ağaçları zarar gördü. Son günlerde Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınlardan dolayı vatandaşlar tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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