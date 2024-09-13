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Osmaniye'den Suriye'ye Kahraman Komandolar Uğurlandı

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Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı timler, Suriye'nin El Bab şehrinde görev yapmak üzere düzenlenen bir törenle dualarla uğurlandı. Törene Vali Erdinç Yılmaz, askeri ve emniyet yetkilileri katıldı. Jandarma Komutanı Albay Şener Kaytez, komandoların her türlü görevi başarıyla yerine getireceklerine inandığını belirtti. Vali Yılmaz ise Türk milletinin kahraman evlatlarının her zaman başarılı olacağına vurgu yaptı.

Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı timler dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Suriye Barış Gücü çerçevesinde, Suriye'nin El Bab şehrinde görev yapacak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı timler, yapılan törenle görev yerlerine dualarla uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Camii imam hatibi Bayram Özdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, "Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı Suriye Barış Gücü çerçevesinde El Bab'a görevlendirilmiştir. Verilen her türlü görevi yapmaya hazır olan kahraman komandolarımız bu görevi de kendilerine yakışır üstün bir vazife anlayışıyla icra edeceklerdir" diye konuştu.

Türk milletinin asil evlatlarının her daim başarılı olacaklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün kahraman komandolarımızı Suriye'ye uğurluyoruz. Hep olduğu gibi bugün de komandolarımız, vatan için, bayrak için, millet için, bu kutsal vatan topraklarının korunması için her görevde, her şartta, en zor şartlarda başarıyla görevlerini yaptılar. İnanıyoruz ki yine başarıyla, en iyi şekilde yapacaklar, güvenimiz, inancımız sonsuzdur. Çünkü tarihten gelen, o inanılmaz, dünyayı şaşkına çeviren, dünyaya ders veren, her türlü şartta başarıyı sağlayan komandolarımız, kahraman ordumuzun mensupları, Türk milletinin asil evlatları mutlaka başarılı olacaklardır. Bizim de dualarımız kendileriyle. Allah ayaklarına taş değdirmesin, yolları açık olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah'a emanet olun" dedi.

Komando andının okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Program sonunda komandolar dualarla uğurlandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı osmaniye Jandarma Komando Suriye

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